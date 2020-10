Spannende Eventhighlights im Gustelier in Bozen

Gemeinsam mit Konditormeisterin Sieglinde Pircher vom Backatelier 100 Grad bereiten Sie sich am Donnerstag, 5. November, ab 9 Uhr, auf die Weihnachtszeit vor. Dabei zeigt die Fachfrau wie Kekse mit wenigen, dafür guten und natürlichen Zutaten gelingen, wie Sie die „Süße“ in Ihren Keksen reduzieren und wie Schokolade im Idealfall eingebaut werden sollte. Dieses Highlight sollten Sie nicht verpassen. Alle Infos dazu online Am Dienstag, 10. November können Sie ab 18 Uhr gemeinsam mit Sternekoch Karl Baumgartner vom Restaurant Schöneck Ihre Kochkenntnisse erweitern und kreative, innovative Gerichte zaubern, welche im Anschluss gemeinsam verkostet werden. Weitere Details und Anmeldung hier In diesem Workshop am Freitag, 13. November, ab 18 Uhr, bereiten Sie gemeinsam mit der Ernährungstherapeutin und dipl. Köchin Anna Weger Snacks für Zwischendurch zu, die nicht nur lecker schmecken, sondern den Körper auch optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen. Dieses Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Alle Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie online Am Montag 16. November dreht sich ab 18.30 Uhr alles ums Thema „Apfel“. Zunächst zeigt Ihnen Julia Verdorfer, B.Sc. Gastronomische Wissenschaften, einige praktische Beispiele, wie Sie Ihre Sinnesorgane für Lebensmittelverkostungen trainieren können. Anschließend wird Sie der Leiter des Instituts für Obst- und Weinbau am Versuchszentrum Laimburg, Walter Guerra, mit auf eine Reise in die Welt des Apfels nehmen. Für Genussmenschen und Apfelliebhaber/innen ist diese Veranstaltung genau das Richtige. Anmeldung online erforderlich. Weitere Details online zum Nachlesen.Wer sich lieber handwerklich mit dem Thema Backen beschäftigt, ist bei diesem italienischsprachigen Kochworkshop am Samstag, 21. November, ab 9 Uhr, gut aufgehoben. Der Küchenchef der Osteria Acquarol, Alessandro Bellingeri, zeigt auf, welche Grundtechniken es für die richtige Verarbeitung eines Teiges gibt und gibt Einblick in die unterschiedlichen Mehlsorten. Schritt für Schritt nähern Sie sich leicht umsetzbaren Rezepten, wie etwa frischen Grissini, einem Halbvollkornbrot bis hin zur Focaccia und selbstgemachter Pizza. Alle Infos zum Programm und Anmeldung hier Informationen sowie die Anmeldung zu den Events und Workshops im Gustelier finden Sie online unter www.gustelier.it Oder folgen Sie uns auf www.facecbook.com/gustelier oder www.instagram.com/gustelier

