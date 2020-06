Spannende Genusshighlights im Juli im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung

Am Freitag, 3. Juli, ab 18 Uhr, erhalten Sie beim Online-Kochkurs mit der diplomierten Köchin, Ernährungswissenschaftlerin & -therapeutin Anna Weger einen Überblick über die Nährstoffe von unterschiedlichen Erfrischungsgetränken. Im Anschluss werden eine schmackhafte Granita, eine Frozen Smoothie Bowl und ein leichtes Bananenschokoeis zubereitet. Während die Referentin an einem der Kochblöcke im Gustelier arbeitet, können Sie online die Abläufe verfolgen und Schritt für Schritt die einfachen Gerichte nachkochen. Mit diesen Erfrischungstipps sind Sie bestens für den Sommer gerüstet. Infos zum Programm sowie zur Anmeldung finden Sie hier Ein Sommer ohne frisches Obst? Nein, darauf haben wir nun wirklich keine Lust. Und wie lecker wird es erst, wenn sich dazu noch eine erfrischende Creme und ein knuspriger Teig dazugesellen? Von Konditormeisterin Sieglinde Pircher vom Backatelier 100 Grad erfahren Sie am Samstag, 11. Juli, ab 9 Uhr, im Gustelier in Bozen, welche Zutaten Sie für die perfekte Sommertarte benötigen und wie diese einfach und schnell zubereitet wird. Ob als Mitbringsel zum Geburtstag, verfeinert mit dunkler Schokolade, oder als Dessert für den Grillevent mit Obst schön drapiert – für die süße Nascherei unter der Sommersonne ist gesorgt. Dieses Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Das vollständige Programm können Sie online nachlesen Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte und Obst gelten als neue Leitprodukte und sind aus unseren Küchen nicht mehr wegzudenken. Dahinter verstecken sich aber in keinster Weise langweilige und zerkochte Gerichte.Gemeinsam mit dem Küchenchef des Castel Fragsburg, Egon Heiss, zaubern Sie im Gustelier in Bozen ein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü, bei welchem Sie Fleisch und Fisch garantiert nicht vermissen. Freuen Sie sich auf herrlich frische Burrata, Aprikosen und bunte Tomaten mit Pistazienpesto, gefüllte Zucchiniblüten, fregola sarda mit mediterranen Aromen all’italiana oder auf mit Lavendel geschmorten Weinbergpfirsich, Himbeere und Vanilleparfait. Im Anschluss werden die Gerichte gemeinsam verkostet. Dieses Highlight sollten Sie nicht verpassen. Infos zum Programm sowie zur Anmeldung finden Sie hier Alle Informationen sowie die Anmeldung zu denfinden Sie online unter www.gustelier.it . Oder folgen Sie uns auf www.facecbook.com/gustelier oder www.instagram.com/gustelier

