Spannende Webinar im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung

Ernährungstherapeutin Melanie Demanega gibt beim Webinar am Montag, 1. Februar, ab 18 Uhr, Einblick in die Welt des Zuckers, welche Arten es gibt, welche Aufgaben er im Körper hat und was es mit dem Blutzuckerspiegel auf sich hat. Weitere Infos & Anmeldung online Im praktischen Online-Workshop am Mittwoch, 3. Februar, ab 19 Uhr zeigt Konditormeisterin Sieglinde Pircher vom Backatelier 100 Grad wie man einen Semi Naked Cake bäckt, schichtet und einstreicht. Zum Schluss wird dieser noch individuell dekoriert und fertig ist das Meisterwerk in Miniaturfomat, welches sich wunderbar für die Sonntags-Kuchentafel, den Geburtstag oder sonst einen besonderen Anlass eignet. Nicht verpassen! Nicht verpassen! Das vollständige Programm hier Beim italienischsprachigen Webinar am Samstag, 10. Februar, ab 18.30 Uhr, zeigt Experte Manuel Marzari, einfache und innovative Süßspeisen, welche zudem gluten- und laktosefrei sind. Alle Infos & Anmeldung online Ernährungstherapeutin Verena Breitenberger informiert im Online-Vortrag am Montag, 15. Februar, ab 18.30 Uhr über die täglich benötigte Energie unseres Körpers und ihrer sinnvollen, gleichmäßigen Verteilung über den Tag. Dabei gibt sie alltagsnahe Empfehlungen für eine optimale Lebensmittelauswahl und die passende „handgerechte“ Menge davon. Anmeldung online erforderlich. Weitere Infos und Anmeldung hier Gerade die Weihnachtszeit ist häufig von zuckerhaltigen Speisen und Getränken geprägt – es werden Kekse gebacken, Kuchen verspeist, Kakao getrunken und im Adventskalender wartet die eine oder andere Schokolade auf uns. Da ist es doch eine gute Idee mit einer zuckerfreien Ernährung in das neue Jahr zu starten - und die Fastenzeit ist ja praktisch prädestiniert dafür. Oder?!Ernährungstherapeutin Melanie Demanega und Küchenmeister Andreas Köhne begleiten die Teilnehmer/innen bei dieser besonderen Erfahrung. In insgesamt fünf Treffen im Zeitraum vom 17. Februar bis 28. März erfahren sie theoretisches Wissen und viele praktische Küchenhacks, um die 40 Tage gut und gestärkt in der Gruppe zu schaffen.Das vollständige Programm ist online einsehbar In diesem Webinar am Dienstag, 23. Februar, ab 18.30 Uhr vermittelt Anna Weger, Ernährungstherapeutin und dipl. Köchin, jede Menge Ernährungswissen, um auch bei Zeitmangel eine Mahlzeit ausgewogen gestalten zu können. Nach einem einstündigen Online-Vortrag werden gemeinsam schnelle Gerichte für mittags und abends zubereitet.Weitere Infos hier Gemeinsam mit Sternekoch Egon Heiss vom Restaurant Prezioso des Castel Fragsburg in Meran wird am Samstag, 27. Februar, ab 9 Uhr, gedünstet, gedämpft, konfiert, in der Folie gegart und pochiert.Vom Einkauf hin bis zum fertigen Gericht. Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem schmecken lassen. Die Veranstaltung findet, sofern es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, in Präsenz statt.Nähere Infos online Weitere Informationen & Anmeldung zu den Webinaren online unter www.gustelier.it oder auf Facebook und Instagram

som_gabriel.eisath