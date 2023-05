SPARKLING FESTIVAL - das erste, große Südtiroler Sekt-Event

Be part of the first edition

Kommt, lasst uns Sterne trinken!

Bei dieser ersten Ausgabe des „Sparkling Festival“ kann die spannende Sektvielfalt der Vereinigung Südtiroler Sekterzeuger nach dem klassischen Verfahren verkostet werden: Sektkellerei Arunda, Sekt- und Weinkellerei Braunbach, Weingut Haderburg, Kellerei Kaltern, Kellerei Kettmeir, Kellerei Kurtatsch, Sektkellerei Lorenz Martini Comitissa, Kellerei Meran, Kellerei St. Pauls und Weingut Pfitscher.Für alle Sektliebhaber und Interessierte die perfekte Gelegenheit, um Einblicke in die vielfältige Geschmackspalette und verschiedenen Geschichten, die hinter jedem Sektproduzenten der Vereinigung stecken, zu erhalten. Zusätzlich können auch die Schaumweine des „Prickelnden Dorf Marling“ verkostet werden. Hinter dem „Prickelnden Dorf Marling“ stehen die Sektproduzenten Bernhard Geier, Kellerei Meran, Weingut Pardellerhof und Weingut Plonerhof. Am selben Abend wird auch der neue Marlinger Stangenkäse „Marnea“ der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.Genuss, Geselligkeit und Unterhaltung kommen an diesem besonderen Abend bei der Kellerei Meran in Marling nicht zu kurz. Das Sparkling Festival öffnet um 19.00 Uhr seine Tore und endet um 23.00 Uhr. Ein Shuttledienst vom Dorfplatz Marling und vom Untermaiser Bahnhof ist ab 18.30 Uhr vorgesehen (im 15-Minuten-Takt).Beschränkte Teilnehmerzahl, Einlass ab 18 Jahren. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Tickets werden nicht zurückerstattet.Tickets und weitere Informationen unter www.sparklingfestival.it STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.