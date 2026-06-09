Am Freitagabend, den 12. Juni 2026, laden die <b>Kellerei Meran in Marling, die Südtiroler Sektvereinigung und das „prickelnde Dorf“ Marling<\/b> erneut zu einem genussvollen Sommerabend ganz im Zeichen feinster Südtiroler Sekte ein (keine Anmeldung erforderlich, freier Eintritt ab 18 Jahren). Ab 19.00 Uhr verwandeln sich die Panorama-Önothek, der große Eventraum sowie die Terrasse der Kellerei Meran in Marling in eine stimmungsvolle Genusswelt für Sektliebhaber*innen und Sektkenner. Im Mittelpunkt stehen die hochwertigen Südtiroler Sekte der <b>Vereinigung Südtiroler Sekterzeuger nach dem klassischen Verfahren<\/b> sowie die exklusiven Kreationen des <b>„Prickelnden Dorfes“ Marling<\/b>.<BR \/><BR \/>Die Gäste dürfen sich auf eine erlesene Vielfalt feinster Schaumweine freuen – von eleganten Brut-Variationen bis hin zu raffinierten Rosé-Sekten. Die Sparkling Night bietet damit einmal mehr die Gelegenheit, die außergewöhnliche Qualität und Vielseitigkeit Südtirols als kleine, aber feine Sektregion hautnah zu erleben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318098_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Vereinigung Südtiroler Sekterzeuger, gegründet im Jahr 1990, steht für höchste Qualität und für die traditionelle, aufwändige Herstellung nach der klassischen Methode der zweiten Flaschengärung (metodo classico) und strengen Südtiroler DOC-Richtlinien. Die elf Mitgliedsbetriebe – <b>Sektkellerei Arunda, Sekt- und Weinkellerei Braunbach, Weingut Haderburg, Kellerei Kaltern, Kellerei Kettmeir, Kellerei Kurtatsch, Sektkellerei Lorenz Martini Comitissa, Kellerei Meran, Kellerei St. Pauls, Weingut Pfitscher und Weingut Peter Sölva<\/b> – repräsentieren die Vielfalt und Exzellenz der Südtiroler Sektkultur.<BR \/><BR \/>Besondere Aufmerksamkeit gilt auch dem „Prickelnden Dorf“ Marling – einem einzigartigen Zusammenschluss von vier renommierten Schaumweinproduzenten: <b>Bernhard Geier, Kellerei Meran, Weingut Pardellerhof und Weingut Plonerhof<\/b>. Kein anderes Dorf im Burggrafenamt vereint eine vergleichbare Dichte an Sektkompetenz und macht Marling damit zu einem wahren Treffpunkt für Liebhaber feiner Perlage.<BR \/><BR \/>Kulinarisch begleitet wird der Abend von raffiniert abgestimmten Köstlichkeiten, die harmonisch mit den edlen Sekten kombiniert werden und den Gästen ein rundum genussvolles Erlebnis bieten. Für die passende, lockere Atmosphäre sorgt stimmungsvolle Musik, die den Sommerabend stilvoll untermalt und zum Verweilen, Genießen und Feiern einlädt. Die Sparkling Night steht deshalb inspirierenden Begegnungen, exzellente Qualität, besondere Genussmomente und die Freude daran, Südtiroler Sekt in all seinen Facetten zu entdecken.<BR \/><BR \/>Die Sparkling Night 2026 verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Weitere Informationen und Eindrücke zur Sparkling Night 2025 unter <a href="https:\/\/www.sparklingfestival.it\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.sparklingfestival.it<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319697_image" \/><\/div>