Special Night: Lange Nächte in Badehalle und Sauna

Einmal im Monat bleibt die Therme in den Wintermonaten bis 24.00 Uhr geöffnet. Jede der 4 Special Nights steht unter einem speziellen Motto, an dem sich die Spezialaufgüsse in der Sauna inspirieren. Unter dem Motto „Herbstzauber“ werden DJ Patex und der Spezialaufguss mit Birkenzweigen für einen langen, herbstlichen Abend in der Therme Meran sorgen. Außerdem gibt es nach dem Aufguss eine kleine Überraschung für alle Besucher, die natürlich auch zum Thema Herbst passt.Damit an diesem langen Abend niemand hungrig sein muss, kreiert das Bistro speziell ein kleines Menü mit Pasta-Gericht und Dessert. Den Eintritt mit Menü und einem Glas Prosecco gibt es ab 38 €, ohne Menü schon ab 22 € pro Person. Alle Infos gibt es hier: https://www.termemerano.it/highlightsevents/special-nights Für ein besonders exklusives Special Night-Erlebnis öffnet die Therme Meran auch die Pool Suiten bis Mitternacht. In den privaten Räumen mit Wasserbett, Whirlpool und Dampfsauna lassen sich die langen Öffnungszeiten besonders kuschelig genießen.Außerdem gibt es ein spezielles Angebot für Ladies: bis zu drei Freundinnen können hier einen ganz besonderen Mädelsabend miteinander verbringen - Peeling, Badesalz und eine Flasche Südtiroler Sekt inklusive.Die weiteren Special Nights-Termine der Saison: Freitag, 2. Dezember, Freitag, 6. Januar 2023 und Valentinstag, 14. Februar 2023Alle Preise, Informationen und weitere Angebote gibt es auf der Website: www.thermemeran.it