Special Night: Lange Nächte in Badehalle und Sauna

Ein neues Highlight in der Therme Meran ist das, in dem die Gäste zu entspannender Musik und dem Summen der Bienen einen Honigaufguss und ein sanftes, aber tiefenreinigendes, Honigpeeling genießen können. Die sechseckigen Wabenzellen bieten im Dampfbad eine Sitzgelegenheit inmitten des Duftes von 100 %igem Südtiroler Honig.Neben dem Bade- und Saunavergnügen bieten die Special Nights auch kulinarischen Genuss. Das Bistro kreiert für diese Abende ein spezielles Pasta-Gericht sowie ein Dessert. Den 5-stündigen Eintritt mit Menü und einem Glas Prosecco gibt es ab 38 €, ohne Menü schon ab 22 € pro Person. Alle Infos gibt es hier: https://www.termemerano.it/highlightsevents/special-nights Für ein besonders exklusives Special Night-Erlebnis öffnet die Therme Meran an diesen Abenden auch die Pool Suiten bis Mitternacht. In den privaten Räumen mit Wasserbett, Whirlpool und Dampfsauna lassen sich die langen Öffnungszeiten besonders kuschelig genießen. Für Ladies gibt es ein spezielles Angebot: bis zu drei Freundinnen können hier einen ganz besonderen Mädelsabend verbringen - Peeling, Badesalz und eine Flasche Südtiroler Sekt inklusive.Es gibt diesen Winter noch zwei weitere Special Nights, amund am Valentinstag,Zudem gibt es bei jedem Kauf von einem Special Night Ticket mit Menü, einen Rabatt von 10% auf einen Brunchteller im Bistro der Therme Meran (gültig von 07.01-30.09.2023).Alle Preise, Informationen und weitere Angebote findest du auf der Website: www.thermemeran.it