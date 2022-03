Speck Aperitivo Winter Edition – Teil 2

Die teilnehmenden Hütten überraschen mit innovativen Gerichten rund um den Südtiroler Speck g.g.A. und Brimi Mozzarella.Egal, ob mit Freunden, zum Tagesausklang oder zum Sonntagsbrunch mit prickelndem Sekt, für den Südtiroler Speck und Brimi Mozzarella ist jeder Anlass ein passender. Mediterran interpretiert mit knuspriger Bruschetta und cremiger Ricotta oder mit zartschmelzendem Brie und frischem Salbei, der Südtiroler Speck g.g.A. verwandelt jeden Aperitif in ein kulinarisches Abenteuer mit reizvollen Eindrücken für Ihren Gaumen.Kommen Sie in die Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal und genießen Südtiroler Speck g.g.A. und Brimi Mozzarella in den teilnehmenden Hütten:--> Gitschhütte--> Nesselhütte--> Bergrestaurant Jochtal--> Ochsenalm--> Nockalm--> Anratterhütte