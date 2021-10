Im Rahmen der Südtiroler Speck-Wochen vom 29.09. bis 10.10.21 im Villnösstal sind die Gasthäuser und Almhütten beliebte Einkehrtipps. Das liegt nicht nur an der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der Villnösser Wirte, sondern in diesen Tagen vor allem an ihren kulinarischen Qualitäten. Der Südtiroler Speck g.g.A. verspricht heitere Leichtigkeit beim SpeckAperitivo im Bergstyle.Auf Initiative vom Südtiroler Speck Konsortium und in Zusammenarbeit mit den Tourismusverein Villnöss, bekommt die traditionelle Spezialität vor der Kulisse der Villnösser Geislerspitzen eine eindrucksvolle Bühne.So sollten Wanderer und Tagesausflügler, die in diesen Tagen im Dolomitental Villnöss unterwegs sind, einen Besuch der Geisleralm oder Gampenalm mit einplanen. Zum Aperitif mit Südtiroler Wein oder einem Glas Sekt, erwarten sie köstliche Häppchen mit Südtiroler Speck. Die Fantasie der Hüttenwirte kennt dabei keine Grenzen: Ganz nach dem Motto „Bergstyle“ wird ein Speckbrettl kredenzt, das den milden Nachmittag in der Herbstsonne noch schöner macht.Auch im Tal inspiriert das Südtiroler Qualitätsprodukt zu alpinen Genusskreationen. Eine Vielzahl von Gasthäusern bieten den SpeckAperitivo im Bergstyle an. Dabei vereinen sich die rauchig-milden Aromen gekonnt mit den übrigen Zutaten auf dem appetitlich präsentierten Südtiroler Speckbrettl. Wer kann diesem Geschmacksspiel schon widerstehen?Keine genussvolle Wanderjause ohne Südtiroler Speck. Das zeigten auch die organisierten Wanderungen im Rahmen der Südtiroler Speck-Wochen. Bei „Slow Food Travel: Dem Geschmack von Südtiroler Speck und Wein auf der Spur“ endete die geführte Herbstwanderung mit einer Verkostung, während beim „Speck mit dem Gletscherhans“ urige Bauernhöfe und Orte der Speckherstellung besucht wurden.Am 9. Oktober findet auf der Geisleralm ein SpeckAperitivo statt. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

