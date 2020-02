SpeckAperitivo im Schnee – Gaumenfreuden im Skigebiet

Bezaubernde Schneelandschaften, herrliche Winterpanoramen und leckerer Speck: Das alles gibt es beim SpeckAperitivo in 7 Hütten im Ski- & Almenregion Gitschberg Jochtal in Vals und Meransen.Einerseits werden jeden Samstag und Sonntag im März ganztägig mindestens drei Gerichte mit Südtiroler Speck g.g.A. aufgetischt. Zudem wird der heimische Speck modern und innovativ interpretiert.Einen Überblick über die teilnehmenden Betriebe gibt es hier. STOL ist am Sonntag im Skigebiet bei Vals on Tour und zeigt die besten Bilder.

