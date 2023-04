SpeckAperitivo - Spring Edition: Auftakt am 4. Mai

Foto: © MARION LAFOGLER

Mit jedem Sonnenstrahl lockt der Frühling nach Draußen und macht Lust, den Nachmittag in der Stadt zu verbringen und mit Freunden und Freundinnen auf die warme Jahreszeit anzustoßen. Oder nach dem Büro noch einen Abstecher ins Lokal nebenan zu machen und den lauen Abend in geselliger Runde mit einem Aperitif ausklingen zu lassen.Am 4. Mai startet der SpeckAperitivo und lädt jeden Donnerstag im Mai zu Genussmomenten in ausgewählten Lokalen ein. In Bozen ist das Lokal Campo Franz beim Palais Campofranco am Waltherplatz so um einen Genussprotagonisten reicher: Der Südtiroler Speck g.g.A. begeistert mit seinem würzig-milden Geschmack. Zusammen mit knusprigen Grissini und feinen Käsesorten tritt er besonders aromatisch auf.Auch in der Lounge Bar Les Aracades hinter den Meraner Lauben darf der Speck beim Aperitif diesen Frühling nicht fehlen. Stilvoll und in herzlicher Atmosphäre werden hier modernes Interieur und aufregende Drinks mit dem typischen Qualitätsprodukt kombiniert. Neu interpretiert zeigt sich der Südtiroler Speck g.g.A. im Duett mit Oliven oder Kapernfrüchten.In Brixen und Bruneck sind es die Lokale Alter Schlachthof und Waink’s, die ihre Gäste im Zeitraum von 4. bis 25. Mai jeden Donnerstag mit angesagten Südtiroler Speck g.g.A.-Kreationen verwöhnen.Sich inmitten der belebten Städte ein gemütliches Plätzchen zu suchen, zu beobachten, wahrzunehmen, mit Freunden zu lachen, es sich schmecken zu lassen – dieses Lebensgefühl macht den Aperitif zu einem beliebten Alltagsritual in Südtirol. Er ist kribbelnder Genuss und Ausdruck von Lebensfreude.Beim SpeckAperativo begleitet der Südtiroler Speck g.g.A. die von Leichtigkeit und Heiterkeit bestimmten Genussmomente. Erstklassiges Finger-Food, einfach zubereitet und auch optisch ein Hingucker, der die Mai-Donnerstage zum Highlight der Woche küren.STOL ist am 4. Mai in Meran und Bozen on Tour und zeigt die besten Bilder.