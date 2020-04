Speckchallenge: Südtiroler Speck verbindet

Südtiroler Speck g.g.A. gehört sicherlich zu den Lebensmitteln, die in fast allen Südtiroler Haushalten zu finden sind. Doch nicht jede Vorratskammer oder jeder Kühlschrank sind dieser Tage gut gefüllt. In diesen schwierigen Zeiten zeigt Südtirol Solidarität, und tut was es seit jeher gut kann: zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Daher hat das Südtiroler Speck Konsortium eine Spendenaktion gestartet, um Menschen, die durch die aktuelle Situation in eine Notlage geraten sind, unter die Arme zu greifen.Die Idee ist einfach: Teilen Sie auf Instagram oder Facebook wie Sie ihren Südtiroler Speck g.g.A. genießen (als Foto oder Video), markieren sie Ihr Posting mit #Speckchallenge, und das Südtiroler Speck Konsortium spendet in Ihrem Namen 10€ an „Südtriol hilft“. Nachdenkliche Beiträge sind dabei genauso erwünscht wie optimistische oder aufheiternde. Lassen Sie ihrer Kreativität freien Lauf!Die Spenden an „Südtirol hilft“ kommen Menschen in Südtirol die sich in einer akuten Notlage befinden zugute. Über Sponsoren werden sämtliche Kosten der Aktion abgedeckt, somit kommt jeder gespendete Euro den Bedürftigen zu!Sie wollen teilnehmen? Weitere Infos gibt es hier oder auf Instagram unter @speckaltoadige.Sammeln wir gemeinsam Spenden für einen guten Zweck! Die Aktion läuft von 17. bis 30. April 2020.

