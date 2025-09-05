Die Partnerschaft begann bereits vor über 75 Jahren und hat sich seither konsequent weiterentwickelt. Die Präsenz von FORST auf dem Messegelände umfasst nicht nur die viel besuchte Brasserie 1857 und das Restaurant FORST Season, sondern auch das traditionsreiche Messestüberl im Herzen des Messegeschehens, das als exklusiver Treffpunkt während der Messen dient. In den typischen FORST Gastronomien werden ausgewählte Veranstaltungen abgehalten, die eine besondere Atmosphäre mit vielfältigen Möglichkeiten zum Netzwerken bieten – ein Ort der Begegnung und Inspiration für Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Politik und natürlich auch für Messebesucher. Ein besonderes Highlight sind die beliebten „Aperitivo-Abende“, die regelmäßig in der Brasserie 1857 in den Sommermonaten stattfinden und zahlreiche Besucher in den Stadtteil Bozen Süd locken. <BR \/><BR \/>„Die enge Verbindung mit der Messe Bozen ist für uns weit mehr als eine klassische Zusammenarbeit – sie ist Ausdruck unserer Überzeugung, dass Werte wie Regionalität, Gastfreundschaft und Qualität erlebbar gemacht werden sollten“, so Cellina von Mannstein, der Spezialbier-Brauerei FORST. „Die Messe Bozen ist ein Ort des Dialogs, der Innovation und der Begegnung – und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein.“<BR \/><BR \/>Neben der Bewirtung und dem Betrieb mehrerer Lokale agiert die Spezialbier-Brauerei FORST vor allem auch als offizieller Partner der Messe Bozen und ist dadurch bei Fachmessen, Branchenevents und gesellschaftlichen Anlässen stark präsent. Gemeinsam werden Kommunikationsmaßnahmen und Veranstaltungsformate umgesetzt, bei denen Authentizität, Qualität und ein klares Bekenntnis zur Region im Mittelpunkt stehen.<BR \/><BR \/>„Wir freuen uns sehr, die langjährige Partnerschaft mit der Spezialbier-Brauerei FORST fortsetzen zu können. FORST steht für Verlässlichkeit, Qualität und gelebte Tradition und hat sich über viele Jahre hinweg als starker Partner von Messe Bozen erwiesen. Die Kontinuität dieser Zusammenarbeit ist uns besonders wertvoll, da sie uns auch in Zukunft wichtige Impulse geben wird“, erklärt Greti Ladurner, Präsidentin von Messe Bozen.<BR \/><BR \/>Durch die Fortführung dieser strategischen Zusammenarbeit bekräftigen die Spezialbier-Brauerei FORST und die Messe Bozen ihr gemeinsames Engagement für die Förderung der regionalen Wirtschaft, die Stärkung der Südtiroler Identität und die Gestaltung eines wertvollen Messeerlebnisses für Gäste aus dem In- und Ausland.