Der erste Sonntag im September steht im Landesmuseum Schloss Tirol mehr denn je im Zeichen des Mittelalters. Wenn sich um 10.00 Uhr die Tore öffnen und Einlass hinter die Schlossmauern gewähren, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Programm.<BR \/> Der Innenhof des Schlosses verwandelt sich mit seinen mittelalterlichen XXL-Holzspielen in eine große Spielwiese, die nicht nur Kinderherzen hören schlagen lässt: wer verfügt über die notwendige Zielgenauigkeit beim Ringwurf und Drachenwurfspiel und wer ist so geschickt, um das Löcherlabyrinth zu meistern? Das sind nur drei der insgesamt zehn Spiele, die für Unterhaltung und Spaß sorgen. Um 10.00, 11.00 und 14.00 Uhr finden kostenlose Familienführungen in deutscher und italienischer Sprache statt, in denen kleine und große Mittelalterbegeisterte Spannendes und Wissenswertes über das Leben vergangener Zeiten erfahren. Das absolute Highlight sind die spektakulären Schwertkämpfe, die sich die Ritter von Andrian um 10.30, 11.30, 14.30 und 15.30 Uhr im Innenhof liefern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205034_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Tag, der ganz im Zeichen des Mittelalters steht und zudem die Möglichkeit bietet das gesamte Schloss und die beiden Themenausstellungen „Bauern Power. Handwerk, List und Lebenskunst“ und „Elisabeth Frei. Was kriegt der Bauer?“ zu besuchen.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden Sie unter <a href="https:\/\/www.schlosstirol.it\/mittelalterfest\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.schlosstirol.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205037_image" \/><\/div>