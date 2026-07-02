<b>WIESEN. Ein absolutes Highlight für die ganze Familie steht vor der Tür: Vom 3. bis zum 12. Juli verwandelt sich der Reitclub Wiesen in eine brodelnde Arena für das Mega-Event „Jumping in the Alps“. Rund 900 Reiterinnen und Reiter aus Südtirol, Italien, Österreich und Deutschland reisen an, um dem Wipptaler Publikum zehn Tage lang packenden Spitzensport und packende Action zu bieten.<\/b><BR \/><BR \/>Das modernisierte Event hat sich zu einem echten Zuschauermagneten im Alpenraum entwickelt. Auf der idyllischen Anlage ist an drei Turnieren für jeden Geschmack etwas dabei. Den Auftakt macht vom 3. bis 5. Juli ein A3*-Turnier mit 50 spannenden Entscheidungen, bei dem die Ränge beben werden. Vom Nachwuchstalent bis zum Profi reichen die spektakulären Sprünge von 40 bis 140 Zentimetern. Das erste große Publikums-Highlight wartet am Sonntag um 14 Uhr mit dem packenden Großen Preis.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75309005_gallery" \/><BR \/><BR \/>Nach einem Ruhetag geht das Mitfiebern ab dem 7. Juli bei einem zweitägigen B3*-Turnier (48 Entscheidungen) weiter, bevor das Event in das ganz große, emotionale Finale startet: Vom 10. bis 12. Juli steigt mit dem A5*-Turnier die höchste nationale Kategorie. Hier geht es im finalen Großen Preis um alles – nämlich um die begehrte Qualifikation für den legendären Weltcup in Verona im November!<BR \/><BR \/>Die Fans dürfen sich auf absolute Spitzenreiter wie Filippo Gasca Queirazza, Riccardo Andreis, Bruno Chimirri, Daniel Böttcher und Roland Engelbrecht freuen, die man selten so hautnah erleben kann. Der Reitclub hat die Kulisse perfekt vorbereitet und sorgt mit bester Verpflegung für eine rundum gelungene Feststimmung. Die Veranstalter sind bereit und freuen sich auf eine Riesen-Kulisse – zumal der Eintritt an allen Turniertagen für alle Besucher komplett frei ist!