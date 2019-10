Sport als Impulsgeber

Am Freitag 18.Oktober findet ab 20 Uhr im Eppaner Kulturhaus die KIKU Sports Night, ein Abend mit hochkarätigen Gästen aus der Sportwelt, statt.





Auf der Bühne werden zwei beeindruckende Lebensgeschichten erzählt, die inspirieren und auf humorvolle Weise Gedankenanstöße und Impulse für das eigene Leben vermitteln sollen.Protagonisten des Abends sind Oney Tapia (Kuba/Italien), der italienischen paralympische Diskuswerfer und Matthias Steiner (D/A), Olympiasieger im Superschwergewicht.Alle Interessierten sind herzlich zur KIKU Sports Night eingeladen. Das Ticket kann in allen Filialen der Raiffeisenkasse gekauft werden.Bereits am Nachmittag findet die vierte Ausgabe der KIKU Sports Academy statt. Die Akademie hat sich als Erfahrungs- und Wissensplattform für Sportler, Nachwuchssportler, Trainer und Betreuer etabliert. Die Teilnehmer bekommen durch praxisbezogene und pragmatische Impulsvorträge, Erfahrungsberichte und Podiumsgespräche, wertvolle Tipps für die sportliche Karriere.Im Programm stehen neben dem paralympischen Diskuswerfer Oney Tapia und dem ehemaligen Weltmeister und Olympiasieger im Gewichtheben Matthias Steiner hochkarätige Referenten wie der Sportpsychologe und Mentaltrainer Martin Volgger sowie der Brixner Simon Martinello, der als Rehabilitations- und Athletiktrainer beim FC Bayern tätig ist, auf der Bühne.Die interessierten Leistungssportler können sich unter der Emailadresse [email protected] anmelden.Initiatoren der Veranstaltungsreihe sind die sportbegeisterten Brüder Thomas und Jürgen Braun vom Girlaner Unternehmen KIKU.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

