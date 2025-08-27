An vielseitigen Mitmach-Stationen konnten sie neue Sportarten entdecken, sich austoben und ihre Fähigkeiten testen – beim Laufen, Werfen, Balancieren und Staunen. Nach dem energiegeladenen Vormittag stand am Nachmittag das große Highlight an: die Mini-Olympiade. In kleinen Gruppen ging es spielerisch um Teamwork, Geschick und ganz viel gute Laune.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204797_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>SSV Bozen – Mehr als ein Sportverein<\/b><BR \/><BR \/>Der SSV Bozen ist eine feste Größe im Bozner Vereinsleben – einer der größten und vielfältigsten Sportvereine der Stadt. Mit einem breit gefächerten Angebot begeistert der Verein seit Jahren Sportbegeisterte jeden Alters. Ob klassische Einzelsportarten wie Badminton, Schwimmen oder Turnen, oder packende Mannschaftssportarten wie Volleyball, Faustball, Floorball oder Handball – beim SSV Bozen ist für alle etwas dabei. Wer das Außergewöhnliche sucht, findet bei uns auch spannende Alternativen wie Ultimate Frisbee, Wing Chun oder Ballett.<BR \/><BR \/>Was den SSV Bozen besonders macht? Die Leidenschaft für Bewegung, der starke Gemeinschaftssinn und die Überzeugung, dass Sport mehr ist als nur Training. Hier geht es um Teamgeist, um persönliche Entwicklung und um den Spaß am gemeinsamen Erlebnis.<BR \/><BR \/>Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit setzt der SSV Bozen auf Vielfalt, Zusammenhalt und das spielerische Entdecken neuer Sportarten. Denn: Sport verbindet – und stärkt Körper und Charakter weit über das Spielfeld hinaus.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="zOheqoUW"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204803_image" \/><\/div>