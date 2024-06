Standlschmaus in Olang: Ein kulinarisches Fest

Foto: © Oskar Zingerle

Acht Stände erwarten die Besucher und verwöhnen sie mit einem vielfältigen Angebot an frischen Speisen und erfrischenden Getränken. Von traditionellen Köstlichkeiten bis hin zu modernen Kreationen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz, denn ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt für Spaß und Unterhaltung.An jeder Ecke des Parks trifft man auf lokale Live-Bands und Musiker, die mit ihrer Musik die Atmosphäre des Standlschmaus noch mehr beleben. Auch die Kindertanzgruppe Hulapalu sorgt für Unterhaltung, während man sich die kulinarischen Köstlichkeiten schmecken lässt.Der Standlschmaus ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch ein Treffpunkt für Jung und Alt, um gemeinsam zu genießen und zu feiern.Und wer um 23.00 Uhr noch nicht genug hat, macht einen Abstecher zu den Afterpartys in der Tolder Cocktail Bar und im Gassl. Das Shuttle von Taxi Non Stop bringt dich kostenlos vom Standlschmaus direkt zur Party ins Gassl. Die beste Gelegenheit als, die Nacht zum Tag zu machen und bis in die frühen Morgenstunden zu feiern!Der Standlschmaus findet am 26. Juni, 24. Juli und 28. August jeweils ab 18 Uhr im Park vom Mitterolang statt.STOL zeigt die schönsten Bilder.