Start frei für Dein Gesundheitsstudium an der Claudiana

Ernährungstherapie



Voraussetzungen für einen Studienplatz:

-

Abschluss der fünfjährigen Oberschule (Matura)

-

Zweisprachigkeitsnachweis B2 oder C1. Falls der Kandidat die Zertifizierung nicht besitzt, organisiert das Universitäre Ausbildungszentrum am 28. August 2024 einen Einstufungstest zum Sprachverständnis , der für die Aufnahmeprüfung gültig ist.

-

Aufnahmeprüfung im September 2024





Claudiana-Campus in Bozen - Foto: © Claudiana



Claudiana. Why?

Das Studienangebot an der Claudiana ist vielfältig und entwickelt sich stetig weiter. Seit dem Wintersemester 2023/24 gibt es den Studiengang Sanitätsassistenz , der auch im kommenden akademischen Jahr startet. Die Tätigkeiten der Sanitätsassistent:innen bestehen aus vorbeugenden, fördernden und erzieherischen Maßnahmen zur Gewährleistung der gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Sie arbeiten also vor allem im Bereich der Prävention.





Studiengang Sanitätsassistenz anlässlich dem „World Hand Hygiene Day“ - Foto: © Claudiana



Bachelorstudium Krankenpflege in Bozen und Bruneck

Der Bachelor-Studiengang Krankenpflege (Bozen, Bruneck) kann in Vollzeit oder auch Part-Time absolviert werden. Unterstützt werden die Krankenpflege-Studierende von der öffentlichen Hand mit 15 Euro pro Stunde für das Berufspraktikum. Bei vorgesehenen 1.480 aktiven Praktikumsstunden über drei Ausbildungsjahre verteilt werden so insgesamt etwa 22.200 Euro bezahlt.







Studiengang Krankenpflege bei praktischen Übungen im Labor - Foto: © Claudiana



Weitere Informationen online unter www.claudiana.bz.it oder beim Dienst für Studienberatung [email protected] |

Telefon: 338 573 22 40

Mit viel Praxis, einer individuellen Studienlaufbahnbegleitung und einem zweisprachigen Studium in deutscher und italienischer Sprache bereitet die Claudiana seine Studierenden auf einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben vor. Diefür das neue akademische Jahr sind online unter www.claudiana.bz.it vom 1. Juli bis 20.August 2024 möglich.