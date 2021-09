Start Ski- und Trainingsbetrieb am Schnalstaler Gletscher

Nach langer Pause startet der Ski- und Trainingsbetrieb in der Alpin Arena Schnals. Für die nächsten Wochen haben sich bereits zahlreiche Nationalmannschaften und Skiclubs aus dem In- und Ausland angemeldet, darunter einige Stars des Skizirkus. „Wir haben uns mittlerweile als Trainingszentrum etabliert“, so Stefan Hütter, Marketingleiter der Alpin Arena Schnals, „Auch für das Höhentraining auf der Langlaufloipe ist das Interesse groß. Diese wird voraussichtlich Anfang Oktober eröffnet“. Freie Skifahrer können ihre Schwünge auf einem Teil der Grawandpiste ziehen, wobei der Vorweis des Greenpasses erforderlich ist (siehe unten). „Vorerst nur am Vormittag von 9.00 bis 12.30 Uhr, sobald es die Temperaturen zulassen, garantieren wir einen ganztägigen Skibetrieb.“, ergänzt Hütter.