Sterzinger Osterspiele – sehen, hören, erleben

Sterzing. Sie setzen auf Tradition und gehen gleichzeitig auf die aktuelle Situation ein: Nach 2 Jahren Zwangspause gibt es wieder die Sterzinger Osterspiele – in einer etwas einfacheren Form, die Veranstalter gruppieren sie um Ostern herum.Am Palmsonntag engagieren sich die Schulen und Kindergärten im Wipptal in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst, Stadttheater und Vigil Raber Kuratorium unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“. In einer Zeit, in der alle das Ende der Einschränkungen durch die Pandemie herbeisehnten, überraschten die Ereignisse in der Ukraine die Menschen. Am Palmsonntag, 10. April, präsentieren Kinder und Jugendliche ab 17 Uhr vor und im Stadttheater Sterzing ihre musikalischen und literarischen Beiträge zum Frieden, die ab 18 Uhr in einem Konzertprogramm mit Wipptaler Ensembles und Bands sowie einer Ausstellung von Schülerarbeiten münden. Bereits ab 15.30 Uhr organisiert der VKE eine Malaktion für Kinder.Anknüpfend an das 2020 abgesagte Programm gastiert zum Auftakt das Ensemble VocalArt mit einem geistlichen Konzert. Das Osterkonzert der Bürgerkapelle bildet heuer den Scheitelpunkt der Osterspiele. Für den Abschluss ist die Gruppe Flouraschworz aus dem Vinschgau mit ihren „Karrnerliedern“ eingeladen.Sonntag, 10.04.22 – 17.00 Uhr - Stadttheater Sterzing- Freiwillige Spende zugunsten der Nothilfe für die UkraineMittwoch, 13.04.22 – 20.00 Uhr – MargarethenkircheSonntag, 17.04.22 – 20.00 Uhr - Stadttheater SterzingSamstag, 23. – Montag, 25.04.22 – 9.00–14.00 Uhr - Aula der Grundschule „J. Rampold“Sonntag, 24.04.22 – 20.00 Uhr - Stadttheater SterzingTourismusgen. Sterzing Tel. 0472/765325 Hier zum Flyer zum Benefizkonzert.