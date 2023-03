Sterzinger Osterspiele – sehen, hören, erleben

Duo Valerie Fritz – Josef Haller - Foto: © Florian Fritz

Besuch bei Herrn Grün - Foto: © Leo Ploner

Im Rahmen der Eröffnung amum 19 Uhr im historischen Ratssaal liestbegleitet vommit passenden Stücken des Nordtiroler Komponisten Werner Pirchner.Für unser jüngstes Publikum spielt amum 16 Uhr das Puppentheater Tabula Rasa nach dem gleichnamigen Buch von Markus C. Feurstein und Olaf Osten.Am selben Abend um 20 Uhr kommt in der Hl. Kirche daszur Aufführung. Tamara Salcher begleitet am Klavier Angelika Thomaser (Sopran) und Christine Marsoner (Alt).Weitere Höhepunkte gibt es beimam Ostersonntagund ammit dem Duo Josef Haller und Valerie Fritz,aus dem 20. Jahrhundert.Den Abschluss bildet diemit Peter Mitterrutzner und Julian Pichler unter der Regie von Leo Ploner amum 18h und amum 20 Uhr im Stadtthater Sterzing.Weitere Informationen und Kartenreservierung auf www.osterspiele.it