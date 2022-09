Street Voices – entdecke die Bozner Altstadt mit der Hearonymus-App

Die Bozner Altstadt hat einiges zu bieten: zentrale Straßen und Plätze, aber auch kleine Gassen voll mit Geheimnissen. Schon 1975 schrieb N. C. Kaser in seinem Stadtstich betuliche betuchtheit der maezenatischen kraemerseelen, seither ist einige Zeit vergangen, der andere Blick für Besonderheiten, Absurditäten und Schönheiten von Künstler*innen ist geblieben. Deshalb haben wir Autor*innen und Musiker beauftragt sich mit Orten der Stadt auseinanderzusetzen und uns daran teilhaben zu lassen.Und so können wir mit den Ohren und Augen von Autor*innen und Musiker die Bozner Altstadt am 24.09.2022 erkunden und Gassen, Straßen und Plätze neu betrachten.Am 24.09.2022 starten wir am Kornplatz um 10.00 Uhr mit „The Art of Aperitivo – Untold Stories“ mit einem Umtrunk, wobei die teilnehmenden Künstler*innen des Südtiroler Künstlerbundes vorgestellt werden. Anschließend werden drei Rundgänge angeboten, um 11, um 14 und um 15 Uhr, Startpunkt ist immer der Kornplatz und führen in malerischen, kleinen Gässchen.Knotenpunkte, die uns dieses bedeutende Kulturerbe nahebringen, sind der Obstmarkt und der Kornplatz, gleich neben der Laubengasse. Von hier gehen weitere wichtige Straßen und Gassen aus, in denen alte Traditionen, Geschäfte und Berufe sich in ihrem schönsten Ausdruck präsentieren: Auf keinen Fall sollte man daher den LIVE - Parcour bzw. Spaziergang, bei dem die Künstler*innen ihre Gedichte/Musik persönlich vortragen werden, verpassen.Zusätzlich können Sie auch ab dem 24.9.2022 alle Erzählungen und Musikstücke auf der APP Hearonymus kostenlos abhören, welche von den nachstehenden Künstler*innen verfasst wurden: Max Castlunger, Maddalena Fingerle, Peter |||KOMPRIPIOTR|||Holzknecht, Astrid Kofler, Erika Wimmer Mazohl, Manuel Oberkalmsteiner, Nadia Rungger, Jörg Zemmler. Nicoló Degiorgis hat die Besonderheiten der bespielten Gassen fotografisch festgehalten. Seine Fotos finden sich auf dem Flyer und auf der App.Mit dieser App möchten wir neue Wissenshappen für alle Kultur- und Tourismus Interessierten der Bozner Altstadt für einen längeren Zeitraum ermöglichen und in naher Zukunft auch mit noch mehr Gassen, Straßen und Datenfluss „füttern“!