Stromausfall? Der 24/7 Generator-Dienst Niederstätter springt ein!

Der Herbst ist mit geballter Kraft in unser Land gezogen. Und die Wetterumschwünge haben wieder extreme Wetterbedingungen mit sich geführt. Dies hält die Erinnerung an Ereignisse wach, die vor nicht allzu langer Zeit auch unser Land in Alarmbereitschaft gesetzt haben. Man denke nur an Vaia, der Sturm, der zu großflächigen Stromausfällen im ganzen Land geführt hat. Doch Unwetter sind nicht die einzige Bedrohungen für eine kontinuierliche Stromversorgung. Auch durch Wartungen am Stromnetz, Systemausfälle oder anderweitig unvorhersehbaren Ereignisse kann die Stromzufuhr ins Stocken geraten, mit Folgen die wir uns alle leicht vorstellen können.Doch ein unverhoffter Strombedarf kann auch bei freudigen Ereignissen entstehen, zum Beispiel durch ein Event im Freien, oder aber der Normalfall sein, wie die Stromversorgung auf einer Baustelle ohne Verbindung zum Stromnetz. In all diesen Situationen ist der Generator ein nicht wegzudenkender Helfer. Generatoren gibt es in allen erdenklichen Größen. Dementsprechend können sie verschiedene Bedürfnisse mit unterschiedlicher Potenz decken., hat Niederstätter eine neue Lösung erarbeitet.Mit dem hochmodernen Mietmaschinenpark mit der neusten Generation von Generatoren, schallgedämpft und kraftstoffsparend, kann das Service-Team von Niederstätter die Anforderungen von Stromerzeugern für alle Arten von Sektoren erfüllen. Der 24/7-Bereitschaftsdienst garantiert eine Erreichbarkeit 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche mit eigener Servicenummer.Das Abonnement kann monatlich oder jährlich gebucht werden. Bei Bedarf ist eine Lieferung auf schnellstem Weg, innerhalb spätestens 3 bis 4 Stunden, innerhalb ganz Südtirols möglich.Diewaren bereits schon in vielen Einsätzen aktiv und haben für Strom gesorgt. In Meransen während einer Wartung des Stromnetzes haben sie zum Beispiel für eine ununterbrochenen Stromzufuhr für Hotels gesorgt. Nach dem Sturm Vaia waren sie in ganz Südtirol im Einsatz, unter anderem haben sie bei großen Firmen die Produktion gesichert oder tagelang die Aufräumarbeiten in und um die Schutzhütten unterstützt. Die Niederstätter Generatoren waren sogar schon für Stromlieferanten selbst im Einsatz.Kevin FinkT +39 0471 061141

