<b>1. Persönliche Betreuung in kleinen Gruppen<\/b><BR \/>Die PMU setzt bewusst auf Kleingruppen und individuelle Begleitung. Dozierende kennen ihre Studierenden, fördern individuelle Stärken und schaffen ein Arbeitsumfeld, das intensives Lernen und den Aufbau wichtiger Kompetenzen ermöglicht.<BR \/><BR \/><b>2. Praxisnahes Studium<\/b><BR \/>An beiden Standorten lernen Studierende bereits in den ersten Semestern direkt am Patienten. Unter Anleitung erfahrener Ärztinnen und Ärzte übernehmen sie Verantwortung und erhalten einen realistischen Einblick in den Klinikalltag. Praxisnähe ist an der PMU ein zentraler Bestandteil der Ausbildung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270245_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>3. Starke Anbindung an große Kliniken<\/b><BR \/>Die enge räumliche und organisatorische Verzahnung mit dem jeweiligen Klinikum ermöglicht kurze Wege, engen Austausch und ein breites Spektrum an Fachdisziplinen – von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin.<BR \/><BR \/><b>4. Forschung – frühzeitig erlebbar<\/b><BR \/>Wissenschaftliches Arbeiten erlebst du an der PMU bereits von Beginn an: Ob Labor, klinische Studien oder Publikationen. Studierende werden früh an Forschung herangeführt und haben die Möglichkeit, diese aktiv mitzugestalten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270248_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>5. Moderne Infrastruktur<\/b><BR \/>Studieren in Salzburg oder Nürnberg? Beide Städte bieten ein modernes medizinisches Umfeld, kurze Wege zwischen Campus und Klinik und eine inspirierende Lernumgebung für ambitionierte Studierende. Top ausgestattete Labore, innovative Lehrkonzepte und Städte mit hoher Lebensqualität machen die PMU an beiden Standorten zur perfekten Wahl.<BR \/><BR \/>Die PMU ist dein idealer Start für eine Laufbahn als Mediziner*in.<BR \/><BR \/>Mehr Infos unter <a href="https:\/\/www.pmu.ac.at\/studium-weiterbildung\/humanmedizin?utm_source=stol.it&utm_medium=cpc&utm_campaign=Stol.it+-+Advertorial+-+ZERE+503" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.pmu.ac.at\/humanmedizin<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270251_image" \/><\/div>