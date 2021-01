Studieren an der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck

Die Unternehmerische Hochschuleöffnet am 23.01.2021 von 9 bis 14 Uhr erstmals digital ihre Türen, um Interessierten auch in Zeiten des Abstandhaltens eine persönliche Beratung zum einzigartigen innovativen Studienangebot, Weiterbildung und Services am MCI zu garantieren - und das bequem von zuhause oder unterwegs.Es wartet ein personalisierbares Programm mit wertvollen Informationen zu den begehrten Studienplätzen. Neben einem spannenden Mix aus informativen Vorträgen, Expert Lectures und Erfolgsgeschichten ausgewählter Gäste steht besonders eine individuelle Beratung mittels Videochat im Vordergrund.Der Hochschulvergleich des renommierten Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) setzt das MCI mit 42 Top-Bewertungen in die Spitzengruppe. Bei dem internationalen Vergleich von Hochschulen im deutschsprachigen Raum mittels Befragungen von Studierenden, Hochschulleitung und Alumni besticht das MCI vor allem in der Kategorie „Kontakt zur Berufspraxis“.Online zu studieren ist nicht nur in der Krise ein bewährter Ansatz. Je nach persönlichen Rahmenbedingungen stehen an der Unternehmerischen Hochschuleacht Studiengänge zur Verfügung, die online-basiert stattfinden und von über 14% aller MCI-Studierenden absolviert werden. Ein intelligentes Blended Learning Konzept gewährleistet exzellenten Wissenstransfer mit der zeitlichen und örtlichen Flexibilität eines Fernstudiums.Neben 29 praxisnahen und international ausgerichteten Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences bietet das MCI fünf Executive Master, ein General Management PhD Programm sowie zahlreiche kompakte Weiterbildungslehrgänge und Seminare an.Die nächste Bewerbungsfrist endet am 31. Jänner 2021.Weitere Informationen hier

