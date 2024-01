Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm: Langlauf-Spektakel rückt näher

Foto: © fabian dalpiaz

Auf gute Unterhaltung wird großer Wert gelegt

150 Langläuferinnen und Langläufer aus allen Teilen der Welt haben sich bereits für die 16. Ausgabe des Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm angemeldet. Und man darf davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen noch zahlreiche Einschreibungen dazukommen.Schließlich ist dieses Rennen eine Besonderheit, eine Teilnahme für jede Langläuferin und jeden Langläufer fast ein Muss: Wo sonst bestreitet man einen abendlichen Wettkampf bei Vollmond und auf einer Loipe, die zusätzlich von Hunderten Fackeln beleuchtet wird?Der Startschuss zum renommierten Südtiroler Langlauf-Klassiker fällt am Donnerstag, 25. Jänner um 20 Uhr in Compatsch an der Feuerwehrhalle. Danach können die Teilnehmenden eine der beiden Distanzen zu 30 oder 15 Kilometern in Angriff nehmen.Auch das Rahmenprogramm beim Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm kann sich sehen lassen. Ab 16 Uhr beginnt der Festbetrieb. Die Besucher werden mit einheimischen Spezialitäten verwöhnt. Die musikalische Unterhaltung beginnt um 19 Uhr mit den Alphornbläsern, den Alpler Goaßlschnöllern und einem Auftritt der Alpler Plattlergitschen. Im beheizten Festzelt sorgt ab 19.30 Uhr die Gruppe „3 Guat“ für Stimmung. Die Siegerehrung, und somit ein weiterer sportlicher Höhepunkt ist für 22 Uhr angesetzt. Danach geht die Party bis zum Ende um 1 Uhr weiter. Allen Athletinnen und Athleten, sowie den Begleitpersonen und Zuschauern steht von 18 bis 1 Uhr übrigens die Seiser Alm Bahn kostenlos zur Verfügung.Anmeldungen für das 16. Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm sind weiterhin auf der offiziellen Webseite www.moonlightclassic.info möglich. Die Einschreibegebühr beträgt für die 30-km-Strecke aktuell 70 Euro und für die kürzere Distanz zu 15 Kilometern 65 Euro. Wie in den vergangenen Jahren gibt es eine Kombiwertung für alle Ausdauersportler, die neben dem Langlaufrennen im Winter auch den Seiser Alm Halbmarathon im Sommer – am 7. Juli 2024 – zu Ende laufen.STOL zeigt die schönsten Bilder.