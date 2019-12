Südtirol Ski Trophy 2019: Mitmachen und gewinnen

Die Südtirol Ski Trophy findet heuer bereits zum vierten Mal statt. Ausgezeichnet wird der Rennläufer, der bei den vier Weltcup-Rennen in Südtirol die meisten Punkte einfahren kann: bei der Abfahrt und beim Super-G auf der Saslong in Gröden und beim Riesentorlauf und beim Parallel-Riesentorlauf auf der Gran Risa in Alta Badia. Wer die Südtirol Ski Trophy gewinnen will, muss mindestens an einem Rennen in Gröden und am Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia, welches am 23. Dezember 2019 auf dem Programm steht, teilnehmen.





Der Sieger erhält einen Geldpreis von 20.000 €, einen Urlaub in Südtirol und zusätzlich eine ganz besondere Ehrung: eine originalgetreue Holzbüste vom Gewinner, die in der Hall of Fame an der Saslonch Hütte direkt an der Weltcup-Piste aufgestellt wird. Außerdem kreiert der Champion zusammen mit einem Sternekoch aus Südtirol ein Gourmet-Gericht, das speziell ihm gewidmet ist und den Gästen der Hütte serviert wird.Bei der ersten Ausgabe im Jahr 2016 sicherte sich der Norweger Kjetil Jansrud die Trophäe, 2017 und 2018 war es sein Landsmann Aleksander Aamodt Kilde.Nicht nur die Rennläufer können bei der Südtirol Ski Trophy gewinnen – auch Sie! Nehmen Sie am Gewinnspiel teil und geben Sie Ihren persönlichen Siegertipp ab.So geht's: Vom 09.12.2019 bis 23.12.2019 (18 Uhr) können Sie Ihren Tipp für den diesjährigen Gewinner der Südtirol Ski Trophy abgeben. Unter allen Teilnehmern, die den richtigen Tipp abgegeben haben, werden 15 Preise verlost. Sichern Sie sich exklusive VIP-Tickets für die Weltcuprennen in Alta Badia und Gröden, 2 Dolomiti Superski Tageskarten oder viele weitere tolle Preise!Das vollständige Reglement und weitere Infos finden Sie auf suedtirol.info/skitrophy

