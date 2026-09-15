Bozen, 7. September 2026 – „Aura“, „67“ oder doch ein Wort, das es nur in Südtirol gibt? Mit YOUTH WORD wird 2026 erstmals das Südtiroler Jugendwort des Jahres gesucht. Auf <a href="https:\/\/www.youth-info.it\/youthword" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.youthword.it<\/a> können noch bis 20. September Vorschläge eingereicht werden.<BR \/><BR \/>Dabei ist ausdrücklich alles erlaubt, was die sprachliche Vielfalt Südtirols widerspiegelt: Dialekt, Deutsch, Italienisch, Ladinisch, Englisch oder eine Mischung aus mehreren Sprachen. Entscheidend ist, dass der Begriff tatsächlich von Jugendlichen in Südtirol verwendet wird.<BR \/><BR \/>„Uns interessiert, welche Begriffe tatsächlich verwendet werden und was diese über den Alltag und die Lebenswelt junger Menschen in Südtirol aussagen.“, erklärt Julia Prossliner von Youth Info.<BR \/><BR \/>Nadine (19) sagt: „Bei uns entstehen ständig neue Wörter oder wir mischen verschiedene Sprachen. Ich bin gespannt, ob am Ende ein Wort gewinnt, das typisch für Südtirol ist oder ob es ein internationales Jugendwort wie 67 wird.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356984_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sprache junger Menschen sichtbar machen<\/b><BR \/><BR \/>YOUTH WORD möchte mehr als einen populären Begriff küren. Das Projekt macht die Sprach- und Lebenswelt junger Menschen sichtbar, rückt Jugendkultur in den Mittelpunkt und schafft Gesprächsanlässe zwischen den Generationen.<BR \/><BR \/>Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist gerade Südtirol dafür ein besonders interessantes Umfeld: Dialekte und mehrere Sprachen treffen im Alltag aufeinander und beeinflussen den individuellen Sprachgebrauch.<BR \/><BR \/><i>„Jugendsprache zeigt besonders anschaulich, wie lebendig und wandelbar Sprache ist. Wir werden sehen, inwiefern die spezifische Sprachkontaktsituation und die starke Verwendung des deutschen Dialekts in Südtirol zu anderen jugendsprachlichen Besonderheiten führt als in den deutschsprachigen Nachbarländern und im restlichen Italien, wo ebenfalls Jugendwörter gekürt werden“<\/i>, erklärt Andrea Abel, Sprachwissenschaftlerin bei Eurac Research und an der Freien Universität Bozen.<BR \/><BR \/>Konrad Pamer, Direktor des Amtes für Jugendarbeit, unterstreicht den Beteiligungsgedanken: <i>„Junge Menschen entwickeln ihre eigenen Ausdrucksformen und prägen damit auch unsere Gesellschaft. YOUTH WORD gibt dieser Lebenswelt Raum und macht sie öffentlich sichtbar. Gleichzeitig lädt das Projekt Jugendliche dazu ein, sich aktiv einzubringen und selbst mitzuentscheiden“.<\/i><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356987_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Von der Einreichung zum Jugendwort<\/b><BR \/><BR \/>Nach Ende der Einreichphase werden die Vorschläge geprüft. Eine Jury wählt daraus die Top 5, die Ende September bekannt gegeben werden. Danach entscheiden die Jugendlichen: Vom 1. bis 12. Oktober können 14- bis 20-Jährige aus ganz Südtirol online für ihren Favoriten abstimmen.<BR \/><BR \/>Das Wort mit den meisten Stimmen wird zum Südtiroler Jugendwort des Jahres 2026 und am 14. Oktober bekannt gegeben.<BR \/><BR \/><b>Die wichtigsten Termine:<\/b><BR \/><BR \/><b>1.–20. September:<\/b> Jugendwort einreichen<BR \/><b>1.–12. Oktober:<\/b> Online für die Top 5 abstimmen<BR \/><b>14. Oktober:<\/b> Bekanntgabe des Südtiroler Jugendwortes 2026<BR \/><BR \/>Mitmachen und alle Informationen: <a href="https:\/\/www.youth-info.it\/youthword" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.youthword.it<\/a><BR \/><BR \/>YOUTH WORD – Südtiroler Jugendwort des Jahres ist ein Projekt von Youth Info.<BR \/><BR \/><b>Pressekontakt<\/b><BR \/>Julia Prossliner – Youth Info<BR \/> <a href="mailto:julia@youth-info.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">julia@youth-info.it<\/a><BR \/>+39 342 862 8163<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356990_image" \/><\/div>