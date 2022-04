Südtiroler Freilandeier: Herausragende Qualität dank gentechnikfreier Fütterung

Wusstest du, dass ... jährlich 10 Millionen Eier mit Qualitätszeichen Südtirol produziert werden? - Foto: © Armin Huber

Freilandeier: die heimlichen Stars der Südtiroler Küche - Foto: © Armin Huber

Natürliche Farbstoffe und Zutaten aus der Natur: Das Eierfärben am Gründonnerstag hat in Südtirol Tradition. - Foto: © Armin Huber

Nur Eier aus heimischen Kleinbetrieben, die alle Vorgaben erfüllen, dürfen das Qualitätszeichen Südtirol tragen. Freilandeier mit diesem Gütesiegel stammen allesamt von Hühnern, die jeden Tag ins Freie dürfen, in der Erde scharren und nach Würmern picken. Das Futter der Hühner ist völlig frei von Gentechnik und es sind nur natürliche Farbstoffe im Futter erlaubt. Dies wird regelmäßig von unabhängigen Kontrollstellen überprüft. Auch die Sanitätseinheit und der Landestierärztliche Dienst führen regelmäßige Kontrollen durch, um die bestmögliche Qualität zu garantieren. So wird dafür gesorgt, dass die Freilandeier halten, was sie versprechen: beste Qualität direkt aus Südtirol.Da liegt es nahe, dass die heimischen Freilandeier aus der Südtiroler Küche nicht mehr wegzudenken sind. Ob für traditionelle Knödel, Kaiserschmarrn oder Krapfen: Südtiroler Freilandeier machen jedes Gericht zu einem Gaumenschmaus.Frühlingszeit ist Spargelzeit. Am besten schmeckt Spargel mit Bozner Soße. Dafür kocht man zwei Südtiroler Freilandeier, schält sie und trennt das Eigelb vom Eiweiß. Das zerkleinerte Eigelb mischt man in einer Schüssel mit Senf, Salz, Pfeffer, Öl und Weißweinessig. Abschließend kommen noch Schnittlauchröllchen und das fein gehackte Eiweiß dazu. Die Soße reicht man dann zu gekochtem Spargel und Schinken.Südtiroler Freilandeier sind aber nicht nur in der Küche vielseitig einsetzbar. Sie sind auch die Hauptdarsteller bei verschiedenen Osterbräuchen, wie dem Eierfärben oder dem Eierpecken – einem Spaß für Jung und Alt!