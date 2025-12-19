Die Basis dieses Genusses sind reife, sorgfältig ausgewählte Früchte – makellos, von Hand geerntet und sauber verarbeitet. Schonende Verfahren bewahren natürliche Aromen und Farben. Auf künstliche Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe wird konsequent verzichtet. Gesüßt wird mit Zucker, Südtiroler Honig oder Fruchtsaftkonzentrat. Unabhängige Kontrollen sichern die Einhaltung aller Standards: Fruchtaufstriche enthalten mindestens 75 % Frucht, Konfitüren mindestens 50 %.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250091_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Herstellung folgt der traditionellen Südtiroler Verarbeitung: Nach dem Waschen und Zerkleinern der Früchte wird ausschließlich Pektin als Geliermittel eingesetzt. Natürliche Zutaten wie Zitronensaft, Vanille, Gewürze oder feine Destillate sorgen für besondere Nuancen. So entsteht ein harmonischer, intensiver Fruchtgeschmack, der die ursprüngliche Qualität bewahrt. Besonders beliebt sind Marillen, Erdbeeren, Himbeeren und Beerenmischungen – je nach Saison kommen weitere Obstsorten hinzu.<BR \/><BR \/>In der Advents- und Weihnachtszeit zeigen die Fruchtaufstriche und Konfitüren ihre Vielseitigkeit: klassisch zum Frühstück, als Füllung für Gebäck oder als fruchtiger Akzent in Desserts. Auch auf Käseplatten setzen sie geschmackliche Highlights.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250094_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als Geschenk sind sie ebenso eine passende Wahl – hochwertig, regional und fest verwurzelt in der <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/fruchtaufstriche-konfitueren.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtiroler Obstkultur<\/a>. Wer in der festlichen Zeit auf Herkunft und Qualität achtet, findet in diesen Produkten eine stimmige Kombination.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250097_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250202_image" \/><\/div>