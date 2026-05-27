<b>Südtiroler Schüttelbrot jetzt mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.)<\/b><BR \/><BR \/>Knusprig, würzig und tief in der Südtiroler Tradition verwurzelt: Schüttelbrot ist weit mehr als ein klassisches Brot – es ist ein Stück gelebte Alltagskultur. Ob bei der Marende, beim Wandern auf der Alm oder zuhause am Tisch: Seit Generationen begleitet es die Menschen in Südtirol. Jetzt wird diese besondere Qualität auch offiziell anerkannt: Südtiroler Schüttelbrot trägt ab sofort das europäische Qualitätssiegel der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.).<BR \/><BR \/>Mit der Eintragung als g.g.A. wird sichergestellt, dass Schüttelbrot nach klar definierten Kriterien in Südtirol hergestellt wird. Die Herkunft, die traditionelle Verarbeitung und die typische Rezeptur sind damit geschützt – und für Konsumentinnen und Konsumenten klar nachvollziehbar. Das g.g.A.-Symbol auf der Verpackung zeigt, dass dieses Produkt von Produzenten stammt, die nach dem klassischen Verfahren arbeiten – für transparente Herkunft und gesicherte Qualität. Das stärkt nicht nur die Produzenten vor Ort, sondern bewahrt auch ein wichtiges Stück regionaler Identität. Denn Schüttelbrot steht für mehr als Geschmack: Es verbindet Handwerk, Geschichte und Genuss auf unverwechselbare Weise.<BR \/><BR \/>Schüttelbrot ist weit mehr als nur ein traditioneller Begleiter der Südtiroler Marende: Es überzeugt ebenso als vielseitige Zutat in neu interpretierten Gerichten. Ob klassisch auf dem Marende-Brettl serviert oder kreativ in warmen Speisen eingesetzt – Schüttelbrot bringt Charakter auf den Teller und verleiht unterschiedlichsten Kreationen eine besondere Note.<BR \/><BR \/>Gerade in einer Zeit, in der Herkunft und Qualität zunehmend an Bedeutung gewinnen, setzt das Südtiroler Schüttelbrot g.g.A. ein klares Zeichen. Für Authentizität. Für Transparenz. Und für den Wert regionaler Lebensmittel.<BR \/><BR \/>Ein vertrautes Produkt – jetzt mit geschützter Herkunftsangabe. Südtiroler Schüttelbrot bleibt, was es immer war: echt, unverwechselbar und typisch Südtirol.