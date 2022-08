Südtiroler Speck für Profis

Foto: © IDM Südtirol

Südtiroler Speck g.g.A., Südtirol Wein und Käse prägen die regionale Esskultur. Zusammen mit der Südtiroler Weinakademie bietet das Südtiroler Speck Konsortium in diesem Herbst wieder Kurse an, die diese Qualitätsprodukte im Fokus haben ¬¬– und mehr noch: den gemeinsamen Genuss vertiefen.Den Anfang macht der Kurs „Speck ABC“ beim Speckproduzenten G. Siebenförcher am 15. September in Meran. Bei dieser 2-stündigen Abendveranstaltung erweitern Genießer ihren Horizont und lernen die einzelnen Produktionsschritte von Südtiroler Speck g.g.A. zunächst theoretisch und dann hautnah bei einer Führung durch die Produktionsstätte kennen. Abschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, nach dem Motto „Speck ist nicht gleich Speck“, Südtiroler Speck g.g.A. zu verkosten und erfahren dabei, wie unterschiedlich die Geschmäcker sein können.Auch die herzhafte Kombination „Speck & Käse“ bietet weit mehr als man denken mag: Bei einer ausführlichen sensorischen Verkostung am 22. September in der Sennerei Algund, geben beide Spezialitäten ihr facettenreiches Gaumenspiel zum Besten, während Experten ihr Fachwissen zu Südtiroler Speck und Käse teilen.Ebenfalls im Herbst findet das kulinarische Traumpaar „Speck & Wein“ zusammen. Am 6. Oktober im Bildungshaus Neustift erweitern Feinschmecker ihren Horizont bei einer ausführlichen Verkostung. Sie experimentieren mit der Symbiose verschiedener Specksorten mit Weinen aus Südtirol. Für die richtigen Kombinationen braucht es viel Wissen und Erfahrung, Paolo Tezzele geht als Experte mit lehrreichem Beispiel voran.Als letzter Kurstermin im Rahmen der Speckakademie steht der Kochworkshop am 1. Dezember an. Im Gustelier in Bozen zeigt ein erfahrener Küchenchef, wie das Weihnachtsmenü mit Südtiroler Speck g.g.A. zu einem gelungenen Festessen wird. Dabei entdecken leidenschaftliche Köche im Selbstversuch und beim anschließenden Abendessen, wie vielseitig sich der Südtiroler Speck als Zutat für köstliche Gerichte eignet.Alle Termine und Kurse auf www.speck.it/speckakademie/