Trockenobst mit Qualitätszeichen Südtirol stammt aus Früchten, die nach klaren Qualitätsvorgaben in der Region angebaut werden. Nach der Ernte werden die Früchte sorgfältig gewaschen, zugeschnitten und langsam mit warmer Luft getrocknet. Durch die schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen bleiben wertvolle Inhaltsstoffe erhalten – ebenso wie der typische, intensive Fruchtgeschmack.<BR \/><BR \/>Zucker und andere Zusätze sind nicht zulässig. Auch Schwefel und Oberflächenbehandlungen mit Ölen oder Wachsen kommen nicht zum Einsatz. So bleibt Südtiroler Trockenobst naturbelassen und bewahrt den natürlichen Charakter der Früchte, sowie den unverwechselbaren Geschmack.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354104_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Von Apfelringen über Marillen bis zu Trockenpflaumen bietet die Auswahl Abwechslung für jede Wanderpause. Den größten Anteil machen getrocknete Äpfel aus. Ob auf einem gemütlichen Weg, bei einer längeren Tour oder bei der Rast mit Aussicht, Trockenobst passt unkompliziert in jeden Rucksack und lässt sich ohne Vorbereitung genießen. So wird aus wenigen Handgriffen eine kleine Pause mit viel Fruchtgeschmack. Und weil die Früchte durch das Dörren haltbar gemacht werden, kannst du ihren Geschmack weit über die Erntezeit hinaus genießen.<BR \/><BR \/>Regelmäßige Kontrollen durch eine unabhängige Stelle stellen die Einhaltung der Qualitätskriterien sicher. Wer Trockenobst mit Qualitätszeichen Südtirol genießen möchte, wird bei Luggin - Kandlwaalhof, Frutty und der Hofmanufaktur Langstein fündig. <BR \/><BR \/>Für unterwegs heißt das: fruchtig und unkompliziert. Pack dir Südtiroler Trockenobst für deine nächste Wanderung ein und entdecke die Produzenten mit Qualitätszeichen Südtirol auf: <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/trockenobst.html?utm_campaign=st_de_trockenobst_2026&utm_source=digit_stol.it&utm_medium=st_de_advertorial" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/trockenobst.html<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354107_image" \/><\/div>