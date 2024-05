Südtirols beliebteste Restaurants und Gasthäuser

In Südtirol, einem Land, das für seine gastronomische Exzellenz bekannt ist, sind die heimischen Gastronomiebetriebe mehr als nur eine Möglichkeit, den Gaumen zu verwöhnen - sie sind eine Erfahrung, die die Sinne belebt und die Seele berührt. Von den malerischen Dorfkernen bis hin zu den pulsierenden Innenstädten, die gastronomische Landschaft Südtirols bietet eine Fülle von erstklassigen Restaurants und Gasthäusern, die bei von Einheimischen und Gästen schon längst ins Herz geschlossen werden.Die Auswahl reicht von traditionellen alpinen Gerichten bis hin zu innovativen Interpretationen der internationalen Küche, die von talentierten Köchinnen und Köchen zubereitet werden, die sich der Verwendung hochwertiger Zutaten verschrieben haben. Ob du auf der Suche nach einem gemütlichen Abendessen bei Kerzenschein, einem geselligen Mittagessen mit Freunden oder einer eleganten Feier bist, in Südtirol findest du garantiert das perfekte Restaurant oder Gasthaus, das deine kulinarischen Wünsche erfüllt.Und jetzt ist deine Chance gekommen, deine Stimme zu erheben und deine Lieblingsrestaurants und Gasthäuser in Südtirol zu würdigen. Bis zum 2. Juni kannst du im Rahmen einer neuen First20 Publikumswahl einmal täglich auf www.restaurants.st/restaurants für deine Favoriten abstimmen und einen von 10 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro gewinnen, die in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden können.Also, sei dabei, stimme mit und sichere dir die Chance, einen von zehn Lokalbesuchen zu gewinnen.Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück und freuen uns darauf, gemeinsam die gastronomische Vielfalt Südtirols zu feiern!