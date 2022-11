Südtirols Lieblingsrezept! Apfel und Peperoni – ein perfektes Paar

Schon seit sie denken kann, wird die Apfel-Peperoni-Suppe bei Isolde Zuegg zu Hause zubereitet. Die Suppe weckt wohlige Kindheitserinnerungen und steht regelmäßig auf dem Speiseplan ihrer Familie.„Ich liebe Peperoni, und ein Apfel am Tag hält den Arzt fern, somit sind diese beiden Zutaten die perfekte Kombination für mich“, schwärmt Isolde Zuegg und rät, die roten Peperoni zu verwenden, denn sie verleihen der Suppe eine besonders schöne Farbe. Ein weiterer Tipp: Den Apfel nicht schälen, denn die Vitamine liegen direkt unter der Schale. „Ich koche täglich für meine Familie, da ist es mir wichtig, dass es allen schmeckt. Geschmack und Qualität garantiert das europäische Gütesiegel Südtiroler Apfel g.g.A.“, ist Isolde Zuegg überzeugt.Das Video zum Rezept ist auf Stol und auf suedtirol.info/qualitaet zu sehen. Danke dafür an die Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof. Nachzulesen ist das ausführliche Rezept mit Bildern und vielen Tipps außerdem am Freitag auf einer Doppelseite im „Dolomiten“-Magazin.