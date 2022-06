Südtirols Lieblingsrezept! Der Star bei jedem Aperitif: Käse-Speck-Törtchen

Foto: © Kiwitreefilms

Bei einer Südtiroler Marende sind Südtiroler Käse und Speck nicht wegzudenken. Monika Gufler aus Meran hat diese zwei Klassiker neu als Antipasto und passend zum Aperitif interpretiert und ihre Käse-Speck-Törtchen an „Südtirols Lieblingsrezept“ geschickt. Viele der verwendeten Zutaten tragen das Gütesiegel „Qualität Südtirol“, welche für einen besonders hohen Standard stehen. So zum Beispiel besteht Käse mit „Qualität Südtirol“ ausschließlich aus Frischmilch von Südtiroler Bergbauernhöfen, bei welcher die Kühe mit 100 Prozent pflanzlichen und gentechnikfreien Futtermitteln gefüttert werden. Genussmoment vorprogrammiert.Die Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof haben das Rezept mit ofenfrischen Kräutertomaten verfeinert. Zu sehen ist das Rezept im Video auf Stol.it und suedtirol.info/qualitaet sowie schriftlich am Freitag im „Dolomiten“-Magazin.