Südtirols Lieblingsrezept! Ein Fest der Aromen: fruchtig bis pikant

Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Tobias Senoner

Bei der Shakshuka – dem Nationalgericht Israels, das dort auch als herzhaftes Frühstück serviert wird – werden Eier in einer leicht pikanten Tomatensauce pochiert und mit frischen Kräutern verfeinert. Das klassische Rezept erweitert „Dolomiten“-Leser Tobias Laimer aus Bruneck mit dem fruchtigen Südtiroler Apfel g.g.A. der Sorte Gala und regional produziertem Ricotta: „Für mich liegt die Faszination des Kochens darin, internationale Gerichte mit traditionellen Südtiroler Produkten zu kombinieren.“Die fruchtigen Aromen der Äpfel und Tomaten, in Kombination mit cremigem Ricotta und arabischen Gewürzen, machen diese Neuinterpretation des Gerichts zu einer gelungenen Kreation des Hobbykochs. Frisch aus dem Ofen ist die Apfel-Shakshuka eine wärmende Mahlzeit für kalte Tage und dabei schnell und einfach in der Zubereitung.Nicht nur die „Südtirols Lieblingsrezept“-Jury, sondern auch die Schülerinnen und Schülern der Landeshotelfachschule Kaiserhof sind begeistert von Tobias Laimers Gericht. Auf suedtirol.info/qualitaet gibt es das Rezept als Video zu sehen und im „Dolomiten“-Magazin nachzulesen.