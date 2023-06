Südtirols Lieblingsrezept! Ein unschlagbares Trio: Südtiroler Risotto mit Spargel, Käse und Speck

Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Tobias Senoner

Unter dem Motto „Sende uns dein Lieblingsrezept rund um die Südtiroler Qualitätsprodukte“ wurden Lieblingsrezepte der Südtiroler und Südtirolerinnen gesammelt. Die vier Gerichte, die am meisten überzeugten und in die Endrunde kamen, werden ab sofort wöchentlich auf Stol.it veröffentlicht. Den Start macht der authentische Spargelrisotto mit Käse und Südtiroler Speck von „Dolomiten“-Leser Thomas Ludwig aus Terenten. Das Gericht verbindet die feinen und würzigen Aromen Südtirols und rückt die lokalen Produkte und einheimischen Zutaten in den Fokus.Mithilfe der Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran, die das Rezept nachgekocht haben, wurde eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt und als Video festgehalten. Zu sehen sind die Lieblingsrezepte der Südtiroler und Südtirolerinnen bzw. die Videos dazu immer samstags auf Stol.it sowie in schriftlicher Form freitags im „Dolomiten“-Magazin und auf suedtirol.info/qualitaet