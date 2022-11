Südtirols Lieblingsrezept! Familienrezept zum Nachtisch

Foto: © Kiwitreefilms

Christine Kröss Aster bekam bereits als Kind von ihrer Mutter den Scheiterhaufen gebacken: „Im Grunde ist es immer noch das selbe Rezept, ich habe nur Nüsse und Pinoli ergänzt und verwende etwas mehr Äpfel als meine Mutter“. Der Geschmack begeistert trotz Abänderungen weiter die Familie Kröss Aster. „Auch mein Neffe kommt hin und wieder zu Besuch aus Gröden und freut sich sehr, wenn ich für ihn den Scheiterhaufen mit Südtiroler Apfel mache.“, so Kröss Aster. Am besten ist für Süßspeisen der Fuji-Apfel geeignet, da er einen sehr süßlichen Geschmack hat, unter anderem nach Beerenfrüchte, Melone und Honig.Das Video zum Rezept ist auch auf suedtirol.info/qualitaet zu sehen. Nachzulesen ist das ausführliche Rezept mit weiteren Tipps und Bildern am Freitag im „Dolomiten“-Magazin. Ein großer Dank geht an alle eingegangenen Rezepte, sowie unserem Partner, der Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran, ihren Schülern und Lehrern, die am Projekt mitgewirkt haben.