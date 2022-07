Südtirols Lieblingsrezept! Genussmomente mit der Joghurt-Mousse auf Erdbeeren und Äpfeln

Foto: © Kiwitreefilms

Die sommerliche Mousse ist eine erfrischende leichte Nachspeise, welche bei den Initiatoren von „Südtirols Lieblingsrezept“ großen Anklang gefunden hat. Maria Schrott findet: „Vor allem in den heißen Monaten ist diese leichte Nachspeise der perfekte Abschluss eines jeden Menüs.“Damit die Joghurt-Mousse so gelingt, wie es Maria Schrotts Familie liebt, verwendet die Latzfonserin hauptsächlich Produkte mit dem Gütesiegel „Qualität Südtirol“. So schwört die Ehefrau und Mutter bei den Erdbeeren auf jene aus dem Martelltal: „Durch die gute Bergluft haben die Erdbeeren einen besonders intensiven Geschmack. Diese Qualität schmeckt man dann auch im Dessert.“ Praktisch ist auch, dass sich dieses Gericht bereits am Vortag zubereiten lässt.Auch dieses Mal wurde die Nachspeise aus der Reihe „Südtirols Lieblingsrezept“ von den Schülern der Landeshotelfachschule Kaiserhof zubereitet und ist im Video auf Stol.it sowie auf suedtirol.info/qualitaet zu sehen und schriftlich am Freitag im „Dolomiten“-Magazin nachzulesen.