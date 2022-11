Südtirols Lieblingsrezept! Mediterrane Küche – neu kombiniert

Foto: © Kiwitreefilms

Am besten findet Giordana Pinna am Apfelrisotto, dass die Frische des Apfels im herzhaften Gericht rauszuschmecken ist. „Das gibt mir vor allem im kalten Herbst und Winter das Gefühl von Frühlingstagen“, freut sich Giordana Pinna. Der Braeburn-Apfel eignet sich sehr gut für diesen Risotto, da man durch seine Süße auf zusätzlichen Zucker verzichten kann. Neben Geschmack, ist der jungen Mutter aus Meran das Kochen mit qualitativ hochwertigen Produkten wichtig und empfiehlt den Risotto jedem, der Neugierde auf mediterrane Küche mit Südtiroler Produkten hat.Die Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran haben für uns das Lieblingsgericht nachgekocht. Zu sehen ist das Video auf Stol und suedtirol.info/qualitaet . Das vollständige Rezept mit Bildern und weiteren Informationen gibt es am Freitag im „Dolomiten“-Magazin.