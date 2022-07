Südtirols Lieblingsrezept! Mediterraner Genuss mit dem Mozzarella-Tomaten-Aufstrich

Foto: © Kiwitreefilms

Einer der vielen Vorzüge des Mozzarella-Tomaten-Aufstrichs ist die schnelle Zubereitung, was der jungen Mutter aus Meran besonders zu Gute kommt. Auch im hektischen Alltag ist Sarah nämlich eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig und dabei weiß sie die Qualität der Produkte mit dem Gütesiegel „Qualität Südtirol“ sehr zu schätzen. „Ob für die Kinder als Snack, zum Dippen beim Aperitif oder mit dem Schüttelbrot beim Picknick – dieser Aufstrich schmeckt einfach immer und überall.“, so Sarah Hofer. Auch dieses Mal haben die Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof die Löffel geschwungen – nicht nur beim Nachkochen, sondern vor allem auch beim anschließenden Verkosten. Der Mozzarella-Tomaten-Aufstrich ist das letzte von vier Rezepten dieser Reihe, bevor im Herbst die Suche nach neuen kreativen Rezeptideen weitergeht.Zu sehen sind die Gerichte neben Stol.it auch auf suedtirol.info/qualitaet und freitags in Ihrem „Dolomiten“-Magazin.