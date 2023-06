Südtirols Lieblingsrezept! So schmeckt der Sommer: fruchtig-frische Panzanella nach Südtiroler Art

Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Tobias Senoner

Mit den regionalen Südtiroler Produkten kreiert Hanna Facchinelli ihre ganz eigene Variante der klassischen italienischen Panzanella. In ihrem Rezept kombiniert die 27-Jährige das Beste, was Südtirols Geschmackspalette zu bieten hat: ein würziges Vinschger Paarl, süße Marillen, knackige Äpfel, frische Tomaten und nicht zu vergessen schmackhaften Südtiroler Mozzarella! Wenn sie die Sehnsucht nach den Bergen packt, holt sie sich mit diesem Rezept die Aromen ihrer Heimat Südtirols nach Wien, wo sie wohnt und als Kommunikationsberaterin arbeitet. Am liebsten lässt sie sich die Panzanella in den warmen Sommermonaten schmecken.Auch dieses Mal wurde das Gericht aus der Reihe „Südtirols Lieblingsrezept“ von den Schülerinnen und Schülern der Landeshotelfachschule Kaiserhof zubereitet und ist im Video auf stol.it sowie auf suedtirol.info/qualitaet zu sehen und im „Dolomiten“-Magazin nachzulesen.