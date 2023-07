Südtirols Lieblingsrezept: Grieß-Mohn-Flammeri mit Südtiroler Milch

Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Tobias Senoner

Die beste Eisalternative des Sommers: Das Rezept des Grieß-Mohn-Flammeri von Tobias Laimer verspricht beerigen Genuss, auch an warmen Tagen. Durch die kühle Grieß-Creme mit Südtiroler Heumilch und die frischen Akzente von Himbeeren und Zitrusfrüchten überraschte die Nachspeise mit ihrem sommerlichen Geschmack und wurde deshalb zum vierten Südtiroler Lieblingsrezept gekürt. In der Zutatenliste wird klar: Tobias Laimer greift am liebsten zu Produkten, die in Südtirol direkt vor der eigenen Haustür produziert werden und von hoher Qualität sind. In seiner Grieß-Mohn-Flammeri kombiniert er den Mohn, der in Südtirol schon seit Jahrhunderten angebaut wird, mit dem in der italienischen Küche so beliebten Grieß. Für die fruchtige Note sorgen die Südtiroler Beeren, für die unwiderstehliche Cremigkeit die Südtiroler Mascarpone.Auch dieses Mal haben die Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof die Löffel geschwungen – nicht nur beim Nachkochen, sondern vor allem auch beim anschließenden Verkosten. Der Grieß-Mohn-Flammeri ist das letzte Rezept der Reihe „Südtirols Lieblingsrezept“. Nachzulesen sind alle vier Rezepte neben stol.it auch auf suedtirol.info/qualitaet und im „Dolomiten“-Magazin.