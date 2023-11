Südtirols Lieblingsrezept: Warmes aus dem Ofen: Hirseauflauf mit Südtiroler Apfel

Foto: © IDM Südtirol/Tobias Senoner

Nach einem langen Arbeitstag, der erst nach Einbruch der Dunkelheit zu Ende geht oder einem winterlichen Ausflug, an der kalten Luft, wärmt dieses Gericht Herz und Seele: der Hirseauflauf mit Golden Delicious Südtiroler Apfel g.g.A. (geschützte geografische Angabe). Ein Gericht, dass Sabine Kofler bereits seit einigen Jahren backt: „Das Rezept habe ich während meines Studiums in Innsbruck für mich entdeckt und von dort mit nach Hause genommen. Hier habe ich es mit den Südtiroler Qualitätsprodukten weiterentwickelt und perfektioniert.“ Dabei wird der Auflauf durch die unterschiedlichen Konsistenzen der Zutaten zum Ess-Erlebnis: Knackiger Apfel, rahmige Milch und knusprige Nüsse treffen harmonisch aufeinander. Trotz der simplen Zutaten, ist das Gericht etwas ganz Besonderes für Sabine Kofler: Jedes Mal, wenn der Duft des Hirseauflaufs durch ihre Küche strömt, wecken die Aromen schöne Erinnerungen an ihre Studienzeit.Auch dieses Mal haben die Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof die Löffel geschwungen – nicht nur beim Nachkochen, sondern vor allem auch beim anschließenden Verkosten. Der Hirseauflauf ist das letzte Rezept der Reihe „Südtirols Lieblingsrezept“. Nachzulesen sind alle vier Rezepte auf suedtirol.info/qualitaet und im „Dolomiten“-Magazin.