Am 8. Oktober 2025 findet die Präsentation der neuen Ausgabe in einem wahrhaft besonderen Rahmen statt: Castel Fahlburg in Prissian. Damit reiht sich das Renaissance-Schloss in eine Liste außergewöhnlicher Schauplätze ein, darunter die Universität Bozen, der Flugplatz Bozen, die Kellerei Bozen, die neue Rotationhalle der Athesia oder der Interior Tower in Vahrn.<BR \/><BR \/><b>Bühne für Wissen und Visionen<\/b><BR \/><BR \/>Durch den Abend führt Moderator Thomas Vonmetz, der mit Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft spannende Gespräche führt: <BR \/><BR \/>-<\/TD><TD>Dr. Georg Lun, Direktor von WIFO Bozen, liefert eine Analyse der Top 100-Daten von 2013 bis heute.<BR \/>-<\/TD><TD>Ein Ausblick in die Zukunft gibt Aaron Matscher von der Südtirol Business School mit seinem Impulsvortrag „KI im Unternehmen – Risiken und Chancen“.<BR \/><BR \/><b>Das Herzstück: Die Top 100<\/b><BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt steht natürlich die Vorstellung der neuesten Ausgabe von Südtirol Top 100. Hier wird sichtbar, welche Unternehmen die Wirtschaft des Landes prägen – und wer zu den stärksten Playern des Jahres zählt.<BR \/><BR \/><b>Genießen & Netzwerken<\/b><BR \/><BR \/>Den krönenden Abschluss bildet ein Flying Buffet in elegantem Ambiente. In entspannter Atmosphäre haben die Gäste Gelegenheit, Eindrücke zu vertiefen, Gespräche fortzuführen und neue Kontakte zu knüpfen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220148_image" \/><\/div>