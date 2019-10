Südtirols Top 100 präsentiert

Die Veranstaltung, in einer besonderen Location wie in diesem Jahr in der neuen Kellerei Bozen, verbunden mit einer interessanten Podiumsdiskussion, wurde zum vollen Erfolg.





Etwa 150 Kunden und Gäste waren gekommen um als erste in der neuen Radius-Ausgabe zu blättern. Großes Interesse wurde auch der Diskussion zum Thema „Südtirols Manager – ihr Weg ins Ausland und zurück?“, die von Radius-Chefredakteur Franz Wimmer moderiert wurde, entgegengebracht.Das ausgezeichnete Catering von Willy Winklers und seinem Team vom Partyservice creafood, dazu Weine der Kellerei Bozen und Bier der Spezialbier-Brauerei Forst passten hervorragend zum hohen Niveau der Veranstaltung.STOL war on Tour und zeigt die schönsten Bilder. Die Fotos gibt es hier.

som