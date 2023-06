Sunday Brunch und Rooftop Aperitivo

Foto: © Falkensteiner Kronplatz

An jeden jeden 3. Sonntag im Monat ladet Sie das Falkensteiner Team zu einem entspannten Vormittag ein, dabei genießen Sie einen erlesenen Sonntagsbrunch, während Sie den melodischen Klängen von Jazz und Swing lauschen.Lassen Sie sich von dem einmaligen Ambiente verzaubern und entspannen Sie bei dem geselligen und angenehmen Treffpunkt am Fuße des Kronplatzes.Wann? Ab dem 18.06 (Von 10.00 - 13.00)Jeden Donnerstagabend können Sie sich auf der Dachterrasse entspannen, beim Rooftop Aperitivo Köstlichkeiten und exklusive Drinks genießen und dabei die Magie einer unvergleichlichen 360-Grad-Aussicht erleben. Verbringen Sie einen stilvollen Abend und einen unvergesslichen Ausklang Ihres Donnerstags.Wann? Ab dem 29.Juni (Von 17:30 - 21:00)Von Bergfreund_innen für Bergfreund_innen – ein Hotel, inspiriert von der Leidenschaft Südtiroler Bergsport-Legenden, der Vielfalt der Berge Südtirols und der Kreativität von Designstar Matteo Thun. Das 5-Sterne Falkensteiner Hotel Kronplatz ist Mitglied der Leading Hotels Of The World und bietet als Aktiv-Hot-Spot ganzjährig einzigartige Erlebnisse am und rund um den besten Aktiv-Berg Südtirols: Welcome home am Kronplatz!