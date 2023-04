Super Mario Bros. – Der Film Ab 05. April in den Cineplexx Kinos Bozen und Algo

Foto: © Cineplexx

Zum ersten Mal überhaupt tun sich die beiden weltweiten Entertainmentgrößen Illumination und Nintendo zusammen und präsentieren mit DER SUPER MARIO BROS. FILM (3D) ein völlig neues Leinwandabenteuer mit dem bekanntesten Klempner aus vier Jahrzehnten Popkultur in der Hauptrolle!Basierend auf den Mario-Videospielen von Nintendo lädt die so actiongeladene wie abgedrehte Animationskomödie das Publikum in ein lebendiges und fantastisches Universum ein, wie es das Kino noch nie zuvor gesehen hat.Bei unterirdischen Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung werden die Brooklyner Klempner Mario und Luigi plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen daraufhin in einer magischen neuen Welt. Als die Brüder dort getrennt werden, begibt Mario sich auf eine gigantische Reise, um Luigi zu finden. Mit der Unterstützung des Pilzkönigreichbewohners Toad und dank eines Trainings von Princess Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilzkönigreiches, entdeckt Mario dabei ungeahnte Kräfte in sich.Inszeniert wurde DER SUPER MARIO BROS. FILM (3D) von Aaron Horvath und Michael Jelenic (Teen Titans Go! To the Movies) nach einem Drehbuch von Matthew Fogel (The LEGO Movie 2, Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss).